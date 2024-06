Kõhunäärmevähi kohta tehti suur avastus

«See on väga veider. Tavaliselt sarnaneb kõhunäärmevähk algsele organile, kuid nüüd kaotab see need omadused ja muutub sarnaseks naha või söögitoruga – need on väga erinevad koed,» selgitab endine Cold Spring Harbori laboratooriumi (CSHL) järeldoktorant Diogo Maia-Silva, kes töötab nüüd Massachusettsi üldhaiglas.

Aastaid on teadlased püüdnud mõista, kuidas toimib see surmav haigus, mida tuntakse basaalset tüüpi kõhunäärmevähina. Nüüd on Maia-Silva ja tema kolleegid CSHL-is avastanud, et valk nimega MED12 võib mängida olulist rolli. Avastus tugineb aastakümnete pikkusele uurimistööle, vahendab CSHL.

25 aastat tagasi avastas CSHL professor Alea Mills, et valk nimega p63 on oluline normaalsete basaalrakkude moodustumisel – need on väikesed rakud epidermise (marrasknaha) alumises osas. Hilisemates CSHL professori Christopher Vakoci uuringutes ilmnes, et see valk võib samuti põhjustada kõhunäärmevähi muutumist basaalset tüüpi vähiks. Kuidas täpselt, oli ebaselge.

Maia-Silva liitus Vakoci laboriga 2018. aastal, soovides selle uurimist jätkata. Kuna p63 on ravimitega raske sihikule võtta, uuris ta, milliste teiste molekulidega see võib töötada, et rakke segadusse ajada.

Koos kolleegidega töötas ta välja meetodi, et skriinida kogu genoomi basaalset tüüpi vähirakkudes ja reastada, millised geenid on nende uue identiteedi säilitamisel kõige olulisemad. Kõigis tema testides tõusis esile MED12. See geen sisaldab juhiseid MED12 valgu tootmiseks, mis on üks umbes 25-st valgust kompleksis, mis reguleerib geenide aktiivsust. Töö on avaldatud ajakirjas Nature Genetics.

«See oli väga ootamatu, sest see on osa laiemast kompleksist, kuid (enamik) teisi kompleksi liikmeid ei ilmunud välja. Hoolimata sellest, et see on osa üldisest rakumasinast, on (MED12-l) mingi ainulaadne omadus, mis muudab selle basaalse bioloogia jaoks olulisemaks,» ütleb Maia-Silva.

Edasised testid näitasid, et MED12 ja p63 seonduvad otseselt teineteisega. See viitab sellele, et mõlemad võivad olla vajalikud kõhunäärmerakkude muutumiseks. Kui teadlased suudaksid kunagi leida viisi, kuidas seda interaktsiooni peatada, võiks olla võimalik takistada kõhunäärmevähi muutumist justkui teiseks elundiks.