Rasvarikas toit võib tuua ootamatu probleemi

«Me kõik teame, et need pole tervislikud toidud, kuid kipume mõtlema neist ainult väikese kaalutõusu kontekstis,» ütles uuringut juhtinud Colorado ülikooli füsioloogiaprofessor Christopher Lowry. «Kui mõistate, et need mõjutavad ka teie aju viisil, mis võib soodustada ärevust, on kaalul veelgi rohkem.»