Selgus, kuidas saab tõhusalt alkoholitarbimist vähendada

Liigne alkoholitarbimine on jätkuvalt globaalne probleem ja selle vähendamine on lisatud ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkidesse. 2024. aasta veebruaris andis Jaapani tervise-, töö- ja heaoluministeerium välja «Terviseteadliku joomise juhised», mis rõhutavad geneetiliste erinevuste mõistmise tähtsust alkoholi lagundavate ensüümide puhul.

Juhised toovad esile olulised individuaalsed erinevused alkoholi lagundamise võimes, mis tulenevad peamiselt geneetilistest erinevustest ja mida tuleks alkoholi tarbimisel arvestada. Siiski on piiratud hulk uuringuid selle kohta, kuidas teadlikkus oma alkoholi lagundamise ensüümide tugevusest mõjutab alkoholi tarbimist.

Uuringus täheldati märkimisväärseid muutusi alkoholi tarbimises ja täiskasvanute alkoholitarbimise harjumuste sõeluuringu testi (AUDIT-C) tulemustes. Mida kõrgem on AUDIT-C skoor, seda tõenäolisemalt mõjutab joomine tervist ja ohutust. Sekkumisrühm tarbis oluliselt vähem alkoholi ja inimestel olid ka märkimisväärselt madalamad AUDIT-C tulemused võrreldes kontrollrühmaga kolm kuud pärast programmi algust.

Need tulemused viitavad sellele, et alkoholi tarbimise vähendamise juhendamine, mis rõhutab individuaalsust ja sisaldab isikupärastatud teavet alkoholi metabolismiga seotud geenide kohta, on kasulik lähenemisviis liigse alkoholitarbimise vähendamiseks.