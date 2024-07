RETSEPTIVABA VÄHIRAVI Vaata, kui palju peab just seda tegema, et immuunsüsteemist saaks vähitapja

Kõik, mis aitab kehal vähiga võidelda, on hea, eriti kui neid on lihtne rakendada ja need ei vaja arsti retsepti. Hiljuti uurisid New Yorgi Memorial Sloan Kettering (MSK) Cancer Centeri teadlased, kuidas paastumine suurendab immuunsüsteemi vähivastaseid võimeid.

«Kasvajad on väga näljased,» ütles Joseph Sun, immunoloog ja uuringu kaasautor. «Nad neelavad olulisi toitaineid, luues vaenuliku keskkonna, mis on sageli rikas lipiidide poolest, mis on enamikele immuunrakkudele kahjulikud. Meie näitame siin, et paastumine programmeerib need looduslikud tapjarakud ümber, et nad paremini ellu jääksid.»

Loomulikud tapjarakud (NK-rakud – natural killer cell's) on valged verelibled, mis hävitavad viirustega nakatunud rakke ja vähirakke. Kuigi nende peamine ülesanne on hävitada sissetungijaid, suhtlevad NK-rakud ka teiste immuunrakkudega, vabastades tsütokiinideks nimetatavaid valke, mis annavad neile märku rünnata kahjulikke rakke. Mida rohkem NK-rakke tungib vähkkasvajasse, seda parem on patsiendi prognoos.

Teadlased lasid vähki põdevatel hiirtel paastuda 24 tundi kaks korda nädalas; paastude vahel võisid nad vabalt süüa. Nad leidsid, et paastumine avaldas loomade NK-rakkudele suurt mõju. Nagu inimestel, kes paastuvad, langes ka hiirte glükoositase ja vabad rasvhapped, mida saab kasutada alternatiivse energiaallikana, kui teisi toitaineid on vähe, tõusid. Hiirte põrnas programmeeriti NK-rakud ümber.