Õllekümblus – loe, mis see USAs populaarsust koguv nauding maksab

USA-s on traditsiooniline «Euroopa vannimaja» stiil rafineeritud, nii et see sarnaneb asutusega, kus tavaliselt õlut ei ole, ega ole ka kliente, kes seda joovad. Kujutage ette selliseid privaatseid tube, käsitööna valminud puidust vannide, rahustava valgustuse ja -muusikaga.

Esimene USA õllespaa avati tegelikult 2016. aastal Oregoni osariigis Sistersis, mis tagantjärele võib tunduda olevat oma ajast paar aastat ees, kuna see on nüüdseks suletud. Kuid nagu mullitavaid, vahuseid föönikseid, on uusi hooldusasutusi tekkinud üle kogu riigi, sealhulgas My Beer Spa Orlandos, Piva Beer Spa Chicagos, Oakwell Beer Spa Denveris ja õllekraanidega baarileti ja spaa kombinatsioon Bierbath Sykesville'is, Marylandis.

Kuigi nimi sisaldab teatud uudsust, ei ole õllevannides enamasti joodav õlu; need on tavaliselt erinevad humalate, pärmi ja linnase segud ilma alkoholita (enamik pakub siiski mingisuguseid teemakohaseid jooke, mida leotamise ajal nautida).

Mis puutub tervise parandamisse, siis need ei tekita tervisespaade maailmas revolutsiooni, nii et igasuguseid imepäraseid ravitoimeid õlle abil tuleks võtta reservatsioonidega. Kuid õllespaa pooldajad väidavad, et humalate, odra ja õllepärmi ekstraktid sisaldavad polüfenoole, millel on antioksüdantsed omadused naha tervise jaoks, odra kasvufaktori valk võib parandada naha välimust (ja selle kohta on olemas teatud uuringud) ning segus sisalduvad vitamiinid aitavad niisutada nahka ja hooldada juukseid.