Miks ei asu mõnel inimesel organid seal, kus need paiknema peaks?

Arengulistest anomaaliatest on üks suurimaid üksikorgani kõrvalekaldeid tekitav dekstrokardia, kus süda on vasaku poole asemel paremale nihkunud. See on suhteliselt haruldane nähtus, esinedes umbes ühel inimesel 12 000-st, kirjutab The Conversation. Kui see juhtub ilma muude kõrvalekalleteta, elavad inimesed normaalset elu, ainus «sümptom» on erinev näit elektrokardiogrammil (EKG).

Mõnedel inimestel võivad kõik kõhu- ja rinnakuelundid olla vastupidisel poolel, mida nimetatakse täielikuks inversiooniks või aitus inversus totaliseks. Lauljad DonnyOsmond ja Enrique Iglesias ning näitleja Catherine O’Hara omavad justnimelt sellist seisundit.

Situs inversus totalis on suhteliselt haruldane, esinedes ühel inimesel 10 000-st. Tavaliselt esineb see rohkem meestel. Mõnedel inimestel võivad ainult süda ja kopsud olla peegelpildis, mida nimetatakse lihtsalt situs inversuseks.

On tuvastatud üle 100 geeni, mis mängivad rolli organite normaalsele poolele arenemisel. Situs inversus pärandub, kui mõlemad vanemad annavad edasi sama geeni defektse koopia.

Väga harvadel juhtudel võivad inimesed, kellel on situs inversus totalis, omada levokardiat, mis tähendab, et nende süda ja kopsud on «normaalselt» vasakul pool. Mõned inimesed võivad elada terve ja pika elu teadmata, et neil esineb selline seisund. Ainus olukord, kus dekstrokardia ja situs inversus totalis mõjutavad eluiga, on siis, kui esinevad ka muud südamevead.