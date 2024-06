JAANIGRILLI NIPID Vaata Eesti grillimeistri nõuandeid erineva kanaliha küpsetamiseks

Kana puhul on kintsuliha minu lemmiktükk, sest see on pehme ja mahlane. Kondita ja nahata kintsuliha on hea grillida, kuna sellel ei ole enam nahaalust rasva, mis võiks sütele tilkudes süttida.

Alustuseks kuumuta grill 250 kraadini, et liha ei jääks resti külge kinni. Saputa lihatükid täiesti lahti ja aseta need grillile nii, et nende vahele jääks piisavalt õhuruumi. Sedasi küpseb liha ühtlasemalt. Mida rohkem on grillil liha, seda kauem võtab küpsemine aega. Poes müüdavates pakendites on enamasti kolm lihatükki ja need valmivad kiiresti, umbes 7-8 minutiga. Jälgi, et kintsuliha ei küpseks üle ning ei muutuks kuivaks. Seetõttu grilli kintsuliha kaane all ja keera lihatükid juba 2-3 minuti järel teistpidi. Pärast pööramist aseta need resti äärtesse, kus on jahedam. Vajadusel pritsi liha veidi veega. Lase kintsulihal küpseda veel umbes kolm minutit. Lõika kõige paksemasse kohta noaga suur sälk ja vaata, kas lihatükk on seest helevalge või hallikas. Kui liha on kergelt roosakas ja selle mahl veidi verine, siis küpseta seda veel umbes minuti jagu.