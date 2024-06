Raport: linnugripp näitab, et maailm ei ole pandeemiateks valmis

Üle nelja aasta pärast Covid-19 pandeemia puhkemist ei ole poliitikud ikka valmis eraldama piisavalt raha ja tegema pingutusi, et katastroofi kordumine ära hoida, öelakse raportis.

Linnugipitüvi H5N1 on hakanud hüppama sagedamini imetajatele, muu hulgas USA farmide veistele, aga harvadel kordadel ka inimestele, mis annab alust kartusele, et tulevikus võib viirus vallandada uue pandeemia.

«Kui H5N1 hakkab levima inimselt inimesele, on maailm jälle hädas,» ütles raproti kaasautor, endine Uus-Meremaa peaminister Helen Clark pressikonverentsil.

«Me ei ole valmis peatama puhanguid, enne kui need edasi levivad,» sõnas ta ning viitas ka surmavatele m-rõugetele (mpox, varem monkeypox – ahvirõuged), mis nakatab lapsi Kongo Demokraatlikus Vabariigis.

Rikastel riikidel on m-rõugete puhanguga võitlemiseks vaktsiinid olemas, kuid Kongo neid ei saa, ütles Clark.

Nüüdseks on ka Lõuna-Aafrika Vabariigis surnud m-rõugete tagajärjel kaks inimest. See näitab, milleni hoolimatus võib viia, rõhutas ta.

Raporti koostamist juhtisid Clark ja endine Libeeria president Ellen Johnson Sirleaf, kes olid varem Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) sõltumatu pandeemiaks valmisoleku komisjoni juhid.

Hoolimata komisjoni 2021. aasta soovitusest on raha vajadusega võrreldes ikka vähe ning rikkad riigid «hoiavad liiga kamplikult kinni heategevuspõhisest lähenemisest õiglusele», ütles Clark.

Raportis juhitakse tähelepanu, et WHO liikmesriigid ei ole ikka veel allkirjastanud paljuräägitud pandeemialepet, põhjuseks lahkhelid hästi toime tulevate riikide ja nende vahel, kes tundsid, et nad jäeti koroonakriisis omapead triivima.