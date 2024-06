Ohtlikust südamehaigusest võib märku anda ninaga seotud muutus

Haistmismeele halvenemine süveneb vanusega ja mõjutab umbes veerandit vanematest täiskasvanutest, kuigi vaid kolmandik neist on sellest teadlikud. Varasemad uuringud on näidanud, et haistmismeele kadu on üks olulisi varajasi märke dementsuse ja Parkinsoni tõve tekkest. Lisaks võib haistmismeele kadu olla seotud üldise tervise, sealhulgas kopsupõletiku, funktsionaalse võimekuse languse ja haprusega.