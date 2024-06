Alzheimerit võib aidata ennetada kättesaadav vahend

Alzheimeri tõbi on aju degeneratiivne haigus, mis mõjutab peamiselt üle 65-aastaseid inimesi ja on vanemate täiskasvanute seas peamine dementsuse põhjus. Uuringud näitavad, et Vahemere ja MIND dieedid võivad kaitsta Alzheimeri tõve eest, kuna need sisaldavad vähem küllastunud rasvu ja suhkruid ning rohkem vitamiine, mineraale, oomega-3 rasvhappeid ja antioksüdante.