Vananemise vastu on olemas tõhus viis

Värske uuringu põhjal ei aita südamele tervislike eluviiside omaksvõtmine mitte ainult inimesi, kellel on suurenenud südamehaiguste ja insuldi risk, vaid paremast südame tervisest saadav kasu võib aidata keha ja selle rakkude vananemisega seotud protsessi edasi lükata.

«Meie uuringu tulemused näitavad, et olenemata tegelikust vanusest seostati paremat südame tervist toetavat eluviisi ja paremat südamehaiguste riskifaktorite juhtimist noorema bioloogilise vanusega ning väiksema südamehaiguste ja insuldi riskiga,» sõnas uuringu vanemautor Jiantao Ma.

Teadlased uurisid, kuidas DNA metüülimine võib seostada südame-veresoonkonna tervist rakkude vananemise ja suremusriskiga. DNA metüülimise tase on juhtiv biomarker bioloogilise vanuse hindamisel.

Life's Essential 8 hõlmab endas meetmeid südame-veresoonkonna tervise parandamiseks ja säilitamiseks. Tööriistade all on mõeldud tervislikke käitumisviise nagu näiteks tervislikumat toitumist, aktiivsuse suurendamist, tubakast loobumist, hea une tagamist, kehakaalu reguleerimist, kolesterooli kontrollimist ning veresuhkru ja vererõhu reguleerimist.

Seejärel jälgiti osalejaid 11–14 aastat, et jälgida uute südame-veresoonkonna haiguste esinemist, südame-veresoonkonnaga seotud surmajuhtumeid või mis tahes põhjusel põhjustatud surmajuhtumeid.

Inimestel, kellel on suurem oht ​​kiirenenud bioloogilise vananemise tekkeks, mõjutas Life's Essential 8 skoor tulemustele suuremat mõju, potentsiaalselt DNA metüülimise kaudu. DNA metüülimine vähendas südame-veresoonkonna haiguste ja kardiovaskulaarsete surmade riski 39 protsenti ja kõigist võimalikest põhjustest põhjustatud surmajuhtumeid 78 protsenti.

«Kuigi on saadaval mõned DNA metüülimisel põhinevad bioloogilise vanuse kalkulaatorid, ei ole meil head soovitust selle kohta, kas inimesed peavad teadma oma epigeneetilist vanust. Meie sõnum on, et kõik peaksid olema teadlikud kaheksast tööriistast, mida südamehaiguste ennetamiseks ja vananemise pidurdamiseks teha saab. Loobuge tubakast ja alkoholist, toituge tervislikult, liikuge rohkem, hoidke kehakaalu normaalvahemikus ning jälgige veresuhkru ja kolesterooli taset.»