Uuring näitab, et tehisintellekt võib peagi vähki tuvastada

Igal üksikul rakul on miljoneid neid DNA metüülimismärke. Teadlased on täheldanud muutusi nendes märkides varajases vähi arengus; need võivad aidata varakult diagnoosida vähki. Võrreldes tervete kudedega on võimalik uurida, millised DNA alused on vähkkasvajate korral metüleeritud ja mil määral.