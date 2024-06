Kõrgest vererõhust võib anda märku öine nuhtlus

Flindersi ülikooli uneekspertide uues uurimuses selgus, et regulaarselt öösel norskavad inimesed, eriti ülekaalulised keskealised mehed, on tõenäolisemalt kõrgenenud vererõhuga, vahendab Medical Xpress.

Ajakirjas npj Digital Medicine avaldatud teadustöö on suurim objektiivne uuring, kus esimest korda kasutati mitmeid koduseid jälgimistehnoloogiaid pika aja jooksul, et uurida norskamise ja hüpertensiooni seost.

«Esimest korda saame objektiivselt öelda, et regulaarse öise norskamise ja kõrge vererõhu vahel on märkimisväärne seos,» ütleb uuringut läbi viinud dr Bastien Lechat Flindersi tervise- ja meditsiiniuuringute instituudist.

«Me leidsime, et 15 protsenti kõigist uuringus osalejatest, kes olid peamiselt ülekaalulised mehed, norskavad rohkem kui 20 protsenti ööst ja see regulaarne öine norskamine on seotud kõrgenenud vererõhu ja kontrollimatu hüpertensiooniga (vererõhk üle 140/90 mm Hg–toim),» ütleb dr Lechat.