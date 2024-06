Puugiründe kõrghooaeg: arst selgitab, kui kaua kestab kaitse pärast vaktsineerimist

Puugid ründavad inimesi tavaliselt maist oktoobrini, kõige enam juulis-septembris. Puuk muutub aktiivseks, kui ööpäevane keskmine temperatuur on vähemalt +7°C. Rünnates inimest maapinnalt või taimedelt, imeb puuk end peremehe külge mitmeks päevaks ning eelistab seejuures kohta, kus nahk on õrnem. Puugi süljel on tuimestavad omadused, mistõttu on puugi hammustus reeglina valutu. Hammustuse koht muutub valulikuks või hakkab sügelema alles tunde hiljem.