Üliharuldase geenihaigusega Sergeid aitab elus edasi üksnes kallis ravim

Ravim, mis tagab Sergeile inimväärse elukvaliteedi, on aga ülikallis, küündides 80 000 euroni aastas. Nii on poisi ja tema pere ainus lootus heade annetajate abi.

Sergei oli 13-aastane, kui tema kõndimine järsult halvenes. Perearst suunas ta neuroloogi vastuvõtule, sest keegi ei mõistnud, miks poisil, kelle liikumisaparaadiga on kõik korras, kõndimine järjest raskemaks muutub. 2017. aastal sai ta aga diagnoosi – Niemann-Picki tõbi tüüp C. See on üliharva esinev geenihaigus, mis kahjustab kesknärvisüsteemi ning häirib lipiidide korrapärast rakusisest transporti.