TROMBI PÕRMUSTAJA Infarkti aitab vältida teise probleemi raviks kasutatav vahend

See ravim on taskukohane ja juba laialdaselt saadaval teiste probleemide raviks, mis tähendab, et patsiendid saavad sellest kasu kiiremini, kui uue ravimi turule toomine võimaldaks. Seda ravimit võiks kasutada teistkordse infarkti ennetamiseks kõrge riskiga patsientidel või isegi esmaste infarktide, insultide ja muude verehüüvete põhjustatud tüsistuste vältimiseks, vahendab Georgia tehnoloogiainstituut.

Teadlased esitlesid oma leide ajakirjas Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology.

Verehüüvete teke

Enamik olemasolevaid verehüübeid ennetavaid ravimeid võivad põhjustada kõrvaltoimeid.

«Arstid on raskes olukorras – me võime anda teile ravimi, mis võib aidata vältida teist südameatakki, kuid see võib põhjustada ka palju verejookse,» ütles David Ku, mehaanikainsener ja Georgia tehnoloogiainstituudi professor. «Neid verehüübeid hoiab koos valk nimega von Willebrandi faktor (VWF), mis on erinev ravimite sihtmärk.»

VWF on pikk valk, mis esineb loomulikult plasmas ja võimaldab verehüüvete kiiret tekkimist. Tavatingimustes toimib see nagu inertne lõngakera, kuid kui VWF hargneb, muutub see kleepuvaks ja püüab kinni trombotsüüte ehk vereliistakuid.

«VWF haarab trombotsüüte ja trombotsüüdid aktiveeruvad, vabastades rohkem VWF-i, mis haarab endaga veelgi rohkem trombotsüüte, luues positiivse tagasisideahela, mis viib väga kiire verehüübe tekkeni,» selgitas Christopher Bresette, Georgia Techi järeldoktorant.

Verehüüvete lõhustamine