Eesti sai juurde üle 350 tervishoiuvaldkonna spetsialisti

Neljapäeval kell 12 toimub Jõhvi kontserdimajas Kohtla-Järve struktuuriüksuse lõpuaktus, kus lõpetavad tegevusterapeudid ja hooldustöötajad ehk kokku 47 spetsialisti.

Reedel kell 12 Alexela kontserdimajas algaval Tallinna tervishoiu kõrgkooli pidulikul lõpuaktusel saavad diplomi ja lõputunnistuse 315 lõpetajat. Teiste seas lõpetab reedel Assistant Pharmacist õppekava, mis alustas 2021. aastal. Tegemist on kõrgkooli esimese ingliskeelse rakenduskõrharidusõppe õppekavaga ja ainsa ingliskeelse farmatseudi õppekavaga Baltikumis.

«Võib vist öelda, et hooldustöötaja on maa sool nagu õpetajagi. Sotsiaal- ja tervishoiuteenuste korraldamiseks on vaja vastava haridusega hooldustöötajaid. Eestis vajame palju hooldustöötajaid, sest elanikkond vananeb ja abivajajate arv kasvab. On oluline, et hooldustöötajad saaksid kvaliteetse hariduse ja praktilise väljaõppe, et nad suudaksid pakkuda parimat võimalikku hooldust,» ütles Tallinna tervishoiu kõrgkooli rektor Ülle Ernits.

Jõhvis toimuval lõpuaktusel saavad lõpudiplomi ka tegevusterapeudi õppekava Kohtla-Järve õpperühma lõpetajad. «On suur heameel tõdeda, et Ida-Virumaale asuvad tööle mitmed kvalifitseeritud tegevusterapeudid, kelle teadmised ja oskused aitavad parendada inimeste elukvaliteeti läbi eesmärgipärase ja tähendusliku tegevuse,» ütles Tallinna tervishoiu kõrgkooli tegevusterapeudi õppekava juht Hanna-Maria Põldma.

«Tegevusterapeudid on õppinud Ida-Virumaal kohalike tööandjate ja omavalitsuse toel ja kutsel. On tõeliselt rõõmustav, et tegevusterapeudi vajadust teadvustatakse ja väärtustatakse. Tegevusterapeut õpib neli aastat ja oskab inimese elu kvaliteeti oluliselt toetada. Tänan tööandjaid ja praktikabaase, kes kõrgkooliga koostööd teevad,» lisas rektor Ülle Ernits.

Tallinna tervishoiu kõrgkooli õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa ütles, et selle aasta lõpetajad on näidanud erakordset pühendumust ja püüdu uute teadmiste ning oskuste poole. «Tundub, et nad valmistavad end ette tulevasteks tervishoiu valdkonna liidriteks. Nad on valmis vastu võtma uusi väljakutseid ja rakendama oma teadmisi, et parandada ühiskonna, meie kõigi, heaolu.»

Tallinna tervishoiu kõrgkool on rahvusvaheliselt tunnustatud tervise- ja heaoluvaldkonnas koolitust pakkuv riiklik rakenduskõrgkool, mille missioon on tagada tervise- ja heaoluvaldkonna spetsialistide järjekestvus, arendada siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd ning viia läbi uurimis- ja arendustegevust. Kõrgkoolil on struktuuriüksus Kohtla-Järvel ning õppetöö toimub ka teistes regionaalsetes üksustes.