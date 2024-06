Insuliini manustamiseks leiutati täiesti valutu meetod

Diabeedi tunnuseks on suutmatus toota piisavalt insuliini, et reguleerida veresuhkru taset. 1. tüüpi diabeediga ja paljudel 2. tüüpi diabeediga inimestel on vaja insuliini mitu korda päevas, mis tavaliselt tähendab selle süstimist. See pole mitte ainult ebamugav, vaid seda võib olla raske järgida ja tekitab bioloogiliste jäätmete probleemi.

Vähem invasiivseid meetodeid arendatakse erineva tempoga. Eksperimentaalsed tehnikad hõlmavad kontrollitavaid implantaate või ultraheliplaastreid, mis toimetavad ravimeid otse läbi naha, kuid peamine uurimissuund on suukaudne insuliin. Tableti neelamine on lihtne, valutu ja paljudele inimestele juba igapäevane tegevus.

Kuid ka sellega on mõned probleemid. Insuliin on õrn molekul, mis ei kannata teekonda läbi mao soolestikku, kus see saaks imenduda vereringesse. Selle kapseldamine erinevatesse materjalidesse võib aidata, või kapslid, mis süstivad seda limaskesta, kuid sellisel viisil läheb insuliin kõigepealt maksa, mis võib muuta selle struktuuri.

Uues uuringus töötas Briti Columbia ülikooli meeskond välja süsteemi, mida võib ikkagi nimetada suukaudseks insuliiniks. Selle asemel, et see alla neelata, pannakse tilgad keele alla. Seda meetodit, mida tuntakse sublingvaalse (keelealuse) manustamisena, kasutatakse ravimite puhul, mis kipuvad maos hävinema. See on efektiivne, sest keelealune kude sisaldab palju kapillaare, mis võimaldavad ravimil kiiresti vereringesse jõuda.

Tavaliselt see meetod insuliiniga hästi ei tööta, sest see on suur molekul, mis ei pääse just kergesti läbi rakkude. Seetõttu sidus meeskond selle rakke läbiva peptiidiga (CPP), mis on valmistatud kalajääkidest ja muudab rakud poorsamaks.

«Mõelge sellele kui juhile, kes aitab insuliinil läbi labürindi kiiresti vereringesse jõuda,» ütles teadlane Jiamin Wu. «See juht leiab parimad teed, tehes insuliini jaoks lihtsamaks jõuda sinna, kuhu vaja.»

Meeskond testis tehnikat hiirtel. Kui insuliin oli seotud CPP-ga, jõudis see edukalt vereringesse ja kontrollis veresuhkru taset umbes sama hästi kui süstimise teel manustatud insuliin. Ilma juhtpeptiidita kippus insuliin jääma suu limaskesta kinni.

Teadlased töötavad praegu tehnoloogia litsentseerimise kallal.

Süsteemi kirjeldati hiljutises artiklis, mis avaldati ajakirjas Controlled Release.