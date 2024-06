Veregrupiga seotud tegur soodustab ülekaalu teket

SMIM1 geen avastati alles 10 aastat tagasi, kui teadlased otsisid spetsiifilise veregrupiga seotud (Vel) geeni. Üks 5000-st inimesest on Vel-negatiivne ehk neil puuduvad mõlemad geeni koopiad. Uuringu tulemused viitavad, et sellel grupil on suurem tõenäosus ülekaaluks, vahendab Medical Xpress.