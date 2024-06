Saadi jälile, kuidas me otsuseid teeme

Rahvusvaheline teadlaste rühm on nüüd avastanud plaanimisega seotud närvimehhanismid. Uuringu tulemused, mis avaldati ajakirjas Nature Neuroscience, viitavad sellele, et ajukoore ja hipokampuse vaheline koostöö võimaldab meil kujutada tulevasi tulemusi, et suunata meie otsuseid.

«Ajukoor toimib kui simulaator, mis testib mõttes võimalikke tegevusi, kasutades hipokampuses salvestatud kognitiivset kaarti,» selgitab Marcelo Mattar, New Yorgi ülikooli psühholoogiaosakonna abiprofessor ja üks uuringu autoritest.

«See uurimus valgustab plaanimise närvi- ja kognitiivseid mehhanisme—mis on nii inimeste kui ka loomade intelligentsuse põhikomponent. Sügavam arusaam neist aju mehhanismidest võiks lõpuks parandada otsustusvõimet mõjutavate häirete ravi.»

Nii ajukoore—mis on seotud planeerimise ja otsustamisega—kui ka hipokampuse—mis on seotud mälu kujunemise ja salvestamisega—rollid on juba ammu teada. Kuid nende täpne ülesanne kaalutletud otsuste langetamisel, mis nõuavad mõtlemist enne tegutsemist, on olnud vähem selge.

Et valgustada planeerimise närvimehhanisme, töötasid Mattar ja tema kolleegid—Kristopher Jensen, neuroteadlane Londoni ülikoolist, ja Guillaume Hennequin, neuroteaduse professor Cambridge'i ülikoolist—välja komputatsioonilise mudeli ajuaktiivsuse prognoosimiseks planeerimise ajal. Nad analüüsisid andmeid nii inimestelt kui ka laborirottidelt, et kinnitada mudeli kehtivust—närvivõrk, mis õpib mustreid sissetuleva teabe põhjal.