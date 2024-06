Tartu Ülikooli teadlaste uuring paljastas haruldase haiguse diagnoosimise ja ravi väljakutsed

Reintam Blaser lisas, et patsiendid saabusid sageli haiglasse 24 tundi pärast sümptomite (tüüpilisena kõhuvalu) teket ja keskmine aeg, mis kulus haiglas diagnoosi selgitamiseks, oli kuus tundi. «See viitab olulisele potentsiaalile parema teadlikkuse saavutamiseks kogukonnas ning nii haiglaeelse kui ka haiglasisese patsiendi teekonna parandamiseks. Kõhuvalu on tavaline kaebus, mille puhul haiglaravi ei ole sageli vajalik, seega on vajalik leida täiendavaid kriteeriume, et õigeaegselt püstitada mesenteriaalisheemia diagnoosi kahtlus ja teha kompuutertomograafiline uuring selle kinnitamiseks või välistamiseks. Radioloogi varajane kaasamine on võtmeküsimus diagnoosimisaja lühendamiseks pärast haiglasse saabumist. Soole verevarustuse taastamiseks vajalik meditsiiniline kompetents on koondunud enamasti suurtesse keskustesse ja ei ole seetõttu alati õigeaegselt kättesaadav, hoolimata selle potentsiaalist parandada ravitulemusi. See on valdkond, kus on võimalus märkimisväärseks arenguks ravitulemuste parendamisel.»