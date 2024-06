Kuidas lapsele peatrauma korral abi anda ja milliste sümptomite puhul tuleb kiirabisse minna

Kukkumise järel peab veenduma ka selles, et nahakahjustused, marrastused või haavad tuleks pesta ja puhastada, kuna mustana on need põletiku tekke riskifaktoriks. „Kui nahakahjustus on piirkonnas, mis võib kergesti määrduda, siis soovitatakse päevasel ajal toimetades kanda plaastrit või sidet, aga õhtul kodus võib marrastus olla õhu käes ilma katteta,“ jagab dr Košeleva näpunäiteid.