Tervisekassa hakkab hüvitama paljusid uusi ravimeid

Tervisekassa on koostöös ravimitootjaga Vertex jõudnud hinnakokkuleppeni, mis tähendab, et alates 1. juulist on tsüstilist fibroosi põdevatele Eesti inimestele näidustuse korral ravim Kaftrio kättesaadav täielikult Tervisekassa kulul. Praegu on Eestis ligi 60 tsüstilist fibroosi põdevat inimest, kelle elukvaliteeti ravim parandab. «Meil on hea meel tõdeda, et pikad läbirääkimised ja kannatlikkus viisid lõpuks tulemuseni ning tänu järjepidevale tööle saime ravimile meie riigi jaoks vastuvõetava hinna,» rääkis Tervisekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhataja Erki Laidmäe.