Kanepi tarbimisel on psühhoosi tekkerisk suurim nendel inimestel

Varasemad uuringud on näidanud, et psühhoos esineb kanepitarvitajate seas 1-70 protsendil juhtudest, kuid uue analüüsi põhjal leiti, et umbes ühel inimesel 200-st (0,5 protsenti) võib esineda kanepit tarvitades psühhootiline episood, mis võib hõlmata hallutsinatsioone, luulusid ja paranoiat.

Uuringu autorid selgitavad, et seni pole keegi sünteesinud ja võrrelnud erinevate populatsioonide tulemusi, et saada ülevaade kanepitarvitamisega seotud psühhoosimäärast.

Varasemad uuringud on viidanud, et skisofreeniaga seotud geenid võivad seletada, miks mõnel kanepitarvitajal tekib psühhoos, samas kui teistel mitte. Samuti on leitud, et tugevatoimeline kanep on muutunud levinumaks ja võib kahekordistada psühhoosiriski noorte täiskasvanute seas.