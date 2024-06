Purjutamise vastu võib aidata üllatav abivahend

Purjutamise käigus tarbib inimene lühikese aja jooksul suures koguses alkoholi, tavaliselt tõustes vere alkoholisisalduse 0,08 protsendini või kõrgemale. USA riikliku alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse instituudi andmetel tekib selline tase nelja või viie joogi tarbimisel kahe tunni jooksul. Uuringud näitavad, et üks kolmest noorest Euroopas ja Põhja-Ameerikas purjutab regulaarselt, mis suurendab riski alkoholisõltuvuse ja muude neuropsühhiaatriliste häirete tekkeks hilisemas elus, vahendab Connecticuti ülikool.

Hoolimata alkoholi kuritarvitamise laialdasest levikust ja kahjulikest tagajärgedest, on tõhusad farmakoloogilised ravimeetodid piiratud.

Connecticuti ülikooli meditsiinikooli mikrobioomi teadlast Yanjiao Zhou huvitasid leiud, mis näitasid, et purjutavatel inimestel on erinevad soole mikroorganismide mustrid võrreldes nendega, kes ei purjuta. Nende soolemikroorganismid, mida nimetatakse soole mikrobioomiks, toodavad ka erinevat lühikese ahelaga rasvhapete (SCFA) segu. SCFA-d toodetakse soole mikrobioomi poolt seedimata toidukiudude ja valkude fermentatsiooni käigus. Seega oli võimalik, et sooleorganismide toodetud SCFA-de segu võib mõjutada joomisharjumusi.