Kasutades känguruefekti, aitab see seade väikese sünnikaaluga lastel paremini kosuda

LBW ja enneaegsete imikute terapeutilise rind-rind kontaktpraktika, tuntud kui «känguru ema hooldus» (Kangaroo Mother Care ehk KMC), on saanud oma nime viisist, kuidas beebikängurud püsivad oma ema kotis.

Maailma Terviseorganisatsioon on KMC-d toetanud alates 2003. aastast, kuna on tõestatud, et see vähendab imikute suremust ja haiglainfektsioonide riski, suurendab kaalutõusu ning kaitseb aju arengut. See suurendab ka rinnaga toitmise osakaalu ning tugevdab ema ja lapse sidet.

Kuigi emad on üldiselt juba väga õnnelikud, hoides oma beebit pikemat aega rinnal, võivad KMC-d praktiseerivad emad siiski mõelda, kas nad peaksid last veel kauem hoidma. Siin tuleb appi Joey.

Joey elektrokardiogrammi (EKG) plaastri südamemärgiga pool on suunatud beebi poole, känguru pool ema poole. Seadet kantakse kaelakeena: ema hoiab beebi paljast rinda oma palja rinna vastas ja nende vahel on väike elektrit juhtivast kangast plaaster.

See plaaster sisaldab kahte EKG-andurit – ühte kummalgi poolel –, mis jälgivad nii ema kui ka beebi südame elektrilist aktiivsust. See on juhtmega ühendatud ema seljal asuva elektroonikaseadmega, mis analüüsib ja edastab juhtmevabalt EKG-andmeid ema lähedal olevasse nutitelefoni rakendusse.

Nii kaua, kui Joey tuvastab mõlema inimese EKG signaale, teab rakendus, et toimub tõhus KMC sessioon. Kui rakendus otsustab, et on vaja rohkem KMC aega, teavitab see ema sellest.

Süsteem suudab eristada ka beebi EKG signaali ema omast ning filtreerida välja keha liikumisest tuleneva taustamüra. See tähendab, et seade suudab pidevalt jälgida beebi südame löögisagedust ja hingamissagedust – jällegi teavitab rakendus ema, kui mõni neist langeb tervislikest parameetritest välja.

Tehnoloogiat on testitud 35 hooldaja ja nende beebide peal ning Joey mõõtis KMC kestust keskmise täpsusega 96%. Samuti pakkus see elutähtsaid näitajaid, mis on kliiniliselt aktsepteeritava täpsusega.

«Olen meie tulemustest väga põnevil, sest need näitavad, kui paljulubav on füsioloogiline tuvastamine igapäevaste elektrit juhtivate kangastega, mis on levinud ja naturaalsed sensorid,» ütles doktorant Shao Qijia Shao, uuringu juhtiv autor. «Nende pehmete, tundlike materjalide mugavus ja kandmise lihtsus pakub olulist eelist jäikade, liimitavate sensorite ees, mis on olnud füsioloogilise tuvastamise peamine meetod.»

Joey demonstratsioon on saadaval allolevas videos: