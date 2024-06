Teadlane avastas, mis võib kaitsta surmava haiguse eest

Prioonid on looduslikult esinevad valgud, mis jagavad sama aminohappelist järjestust teatud normaalsete ajus rohkesti esinevate valkudega. See tähendab, et prioonid ja teatud «normaalsed» valgud on kodeeritud samade DNA lõikudega inimgenoomis.

«Prioonid on aga kolmemõõtmeliselt valesti volditud võrreldes nende normaalsete vastetega ning suudavad muuta oma normaalseid vasteid patoloogilisteks vormideks,» selgitas Liu. «Paljud ajahaigused, sealhulgas väga levinud haigused nagu Alzheimeri tõbi, on põhjustatud sarnastest patogeneetilistest mehhanismidest. Katsetes jäljendasime prioonhaigusi kahe eksperimentaalse süsteemi abil.»

Esimeses katses puutusid ajuproovid, mida hoiti inkubaatoris elusana, kokku prioonidega. Nädalate jooksul põhjustasid prioonid patoloogilisi muutusi, mis sarnanesid nende muutustega, mida täheldati patsientide ajudes.

Teises katses puutusid hiired kokku prioonidega, põhjustades «haiguse», mis sarnanes inimeste prioonhaigustega.

«Elimineerisime NG2 gliiarakud mõlemast mudelist (ajulõigud ja hiired) ning võrdlesime neid mudelitega, kus NG2 gliiarakud olid terved, uurides haiguse arengut,» ütles Liu. «Leidsime, et haiguse protsessid, eriti neuronite surm pärast prioonidega kokkupuudet, kiirenesid, kui NG2 gliiarakud puudusid, mis viitab sellele, et need rakud kaitsevad meid haiguse eest.»

Teadlased viisid läbi ka analüüse oma leidude täiendavaks valideerimiseks, eemaldades NG2 gliiarakud nii kudedest kui hiirtest. Nad avastasid, et nende rakkude eemaldamine suurendas mikrogliia bioloogilist protsessi, mis vastutab lipiidmolekuli prostaglandiin E2 tootmise eest.

«Oluline on märkida, et varasemad uuringud on leidnud, et prostaglandiin E2 tase oli kõrgem prioonhaigustega patsientide ajudes, kuigi selle taseme seos haiguse progresseerumisega oli ebaselge,» ütles Liu. «Seetõttu uurisime, kuidas prostaglandiin E2 tootmise suurenemine pärast NG2 gliiarakkude eemaldamist prioonhaiguste mudelites võib olla seotud neuronite surma suurenemisega.»

Teadlased leidsid, et prostaglandiin E2 võib seonduda valgu EP4-ga neuronite pinnal, alustades toksilist signaalprotsessi, mis lõpuks tapab neuronid ja häirib aju normaalset funktsioneerimist.

«Kokkuvõttes leidsime, et NG2 gliiarakud on prioonhaiguste korral kaitsvad,» ütles Liu. «Samuti leidsime, et NG2 gliiarakud toimivad prostaglandiin E2 biosünteesi pärssijatena mikrogliia rakkudes. Kolmandaks avastasime, et prostaglandiin E2 liigne tootmine ajus suurendab neuronite surmamist prioonide poolt, seondudes EP4 retseptoriga neuronite pinnal.»

Liu loodab tuvastada ka kasulikud lahendused, mis aitaksid näiteks suurendada NG2 gliiarakkude kasulikku mõju aju haigestumise puhul.