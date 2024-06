Levinud grillimiseks kasutatav vahend võib olla suur terviseoht

Igal suvel kerkib esile lugusid inimestest, kes on sattunud EMOsse pärast traatgrillharja harjaste kogemata söömist. Ameerika kirurgide kolledži (ACS) eelmisel aastal avaldatud juhtumiaruanne kirjeldas harjadega seotud ohte, nimetades harjaste allaneelamist rahvatervise probleemiks.

Kui levinud on grillharja vigastused? Raske on teada, kui palju inimesi on traatgrillharjade tõttu viga saanud, kuid ühe uuringu järgi saadetakse igal aastal kiirabisse üle 130 inimese. Teisisõnu, see on üsna haruldane, kuid seda juhtub piisavalt, et käsitleda seda probleemina.

«Ma ei ole seda näinud, kuid mul on kolleege, kes on näinud,» ütles Californias Santa Monicas asuva Providence Saint Johni tervisekeskuse erakorralise meditsiini arst ja meditsiinidirektor Ali Jamehdor.

Mis võib juhtuda, kui neelata harjased alla? Traatgrillharjad vigastavad inimesi tavaliselt pärast seda, kui harjased kogemata grillile satuvad. «Iga kord, kui puhastate grilli metalliga, võib tükk sellest grillile sattuda,» ütles Jamehdor. «Kui asetate selle koha peale lihatüki, võivad traatharjased toidu sisse kinnituda.»

Ohio osariigi ülikooli Wexneri meditsiinikeskuse erakorralise meditsiini arst Eric Adkins ütles, et need harjased on tavaliselt väikesed, mistõttu on vähe tõenäoline, et te märkate seda enne toidu allaneelamist.