Teadlased paljastasid pika eluea üllatava põhjuse

Vananemise uurimine molekulaarsel tasandil võiks aidata selgitada eluea varieeruvust, kuid vajalike andmete kogumine inimestelt on teostamatu. Selle asemel kasutavad teadlased usse Caenorhabditis elegans. Inimesed on nende väikeste olenditega bioloogiliselt üllatuslikult sarnased ja ka nendel ussidel on suur loomulik eluea varieeruvus.