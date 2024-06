Puukentsefaliit – ohtlik, aga välditav haigus

Puukentsefaliidil viirusevastast põhjuslikku ravi ei ole – kui haigus on juba käes, ei saa selle kulgu muuta, vaid ravitakse haiguse sümptomeid: palavikku, peavalu, epileptilisi hoogusid, ajuturset jm, nagu enamuse viirushaiguste puhul. Ainus võimalus potentsiaalselt raskest haigusest puutumata jääda on vaktsineerimine. Maailma Terviseorganisatsioon soovitab elanikkonna vaktsineerimist niinimetatud endeemilistes piirkondades, kus haigestumus on üle viie puukentsefaliidi juhu 100 000 elaniku kohta. Eesti on selle kriteeriumi järgi olnud suure levikuga piirkond ka parematel aastatel, kuid 2023. aasta haigestumusnäitajaks oli 16 juhtu 100000 elaniku kohta.

Vaktsiin on väga tõhus ja ohutu

Puukentsefaliidi vaktsiinid on kasutusel olnud aastakümneid. Euroopas on registreeritud kaks vaktsiini, mõlemad on kõrge efektiivsusega ja kõrvaltoimete risk on väike; neid võib kasutada ka vaheldumisi. Olemas on lastevaktsiin, millega võib vaktsineerida juba alates teisest eluaastast. Esmane vaktsineerimine koosneb kolmest süstist; immuunsus kahe vaktsiinisüsti järel on juba üle 90 protsendi, kuid vajab kindlasti kolmandat doosi aasta jooksul. Püsiv immuunsus saavutatakse korduvate vaktsineerimistega, mida tehakse olenevalt vanusest ja kaasuvatest haigustest 3-5 aasta tagant.