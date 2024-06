Zombistuvate hirvede arv kasvab – loe, mis on seda põhjustav prioonhaigus

Väliste ekspertide seisukoht

Paljud välisteadlased ja organisatsioonid arvasid, et teadlased läksid oma spekulatsioonidega liiga kaugele, arvestades piiratud teavet. Tennessee eluslooduse liit märkis https://tnwf.org/response-to-recent-report-about-cwd/, et katse siduda juhuslikud CJD juhtumid inimestel CWDga ilma dokumentatsiooni või tõenditeta on uskumatult vastutustundetu. Haiguste kontrolli ja ennetamise keskus (Centers for Disease Control and Prevention ehk CDC) oli heldem, kui CDC epidemioloog Ryan Maddox ütles aprilli lõpus väljaandele USA Today, et on oluline hinnata CWD ülekandmise potentsiaalset riski inimestele, kuid CDC oli uurinud juhtumeid ja välistanud seose CWDga.