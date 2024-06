See jook võib kaitsta istuva eluviisi kahjude ja varajase surma eest

Hiina Soochowi ülikooli teadlased väidavad, et nende uuring on esimene, mis hindab, kuidas kohvi kasulikkus tervisele võiks neutraliseerida pikaajalise istumisega seotud suurenenud surmariski.

Uuringus leiti, et inimesed, kes kohvi ei joo ja on istuva eluviisiga, on võrreldes kohvijoojate ja samuti palju istuvate inimestega kehvemas seisus. Palju istuvad kohvijoojad surevad 1,58 korda väiksema tõenäosusega 13 aastat hiljem võrreldes nendega, kes palju istuvad ja kohvi ei joo.

See on üsna uskumatu, arvestades, et uuringud näitavad, et isegi regulaarne treening ei pruugi täielikult kaitsta pikaajalisest istumisest tingitud tervisekahjustuste eest, nagu 2. tüüpi diabeet, südamehaigused või insult.