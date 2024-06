Insuldi tekkimise riski võib oluliselt suurendada üllatav tegur

Teadlaste sõnul viitavad tulemused ka sellele, et üksildus mõjutab insuldiriski pikema aja jooksul. Nii et isegi üksilduse leevenemise korral võib eelnevast tulenev insuldirisk olla suurem.

«Üksilduse korduv hindamine võib aidata tuvastada neid, kes on krooniliselt üksildased ja seetõttu kõrgema insuldiriskiga. Kui me ei tegele nende üksildustundega nii mikro- kui makrotasandil, võivad olla sel tõsised tervisemõjud,» ütles Soh. «Oluline on, et need sekkumised peaksid konkreetselt sihikule võtma üksilduse, mis on subjektiivne tajumus ja mida ei tohiks segi ajada sotsiaalse isolatsiooniga.»