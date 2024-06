Kõhunäärmevähki aitab tuvastada nupukas abinõu

Peaaegu sajand tagasi avastas teadlane ja Nobeli preemia laureaat Otto Warburg, et kasvajad tarbivad tavaliselt glükoosi rohkem kui enamik terveid rakke. Ta märkas ka, et suurem osa kasvajate tarbitud glükoosist fermenteerub laktaadiks, mis on tuntud Warburgi efektina. Vähirakud toodavad glükoosi «seedimise» tulemusel laktaati, mis aitab vähirakkudel paljuneda ja ümbritsevaid kudesid hävitada.