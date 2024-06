Kummel, piparmünt ja pärnaõied: millal on abi ravimtaimedest?

Kummel, raudrohi, saialill, nõmm-liivatee ja naistepuna on vaid mõned näited taimedest, mida Eesti looduses leidub ja mis sobivad kodusesse apteeki. Korjatud taimed tuleb õigesti kuivatada ja säilitada. «Taimi tuleks kuivatada tolmuvabas, varjualuses või katusealuses ja hea tuuletõmbuse juures,» selgitab Sokk. Ta täiendab, et soovitav on taimed laotada kas paberist, papist või võrgust alusele õhukese kihina, et vältida hallitama minemist. Kui taimedel on märgata hallitamise ja riknemise tunnuseid, siis neid kasutada ei tohi. Taimede kuivatamist ei tasuks teha päikese käes akna laual, sest päikesekiirgus lagundab paljusid toimeaineid. Sokk märgib, et kuivatatud ravimtaime säilivus sõltub õigest säilitamisest – ideaalne on hoida neid pimedas ja jahedas, näiteks klaaspurkides või paberist kottides. Ka apteegist ostetud ravimtaimed tuleks võta kilekotist välja ja säilitada nõuetekohaselt.