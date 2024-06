Tõusevad puudetoetused ning paraneb abivahendite kättesaadavus

Puudega inimeste toetuste suurendamine ja abivahendite vajaduspõhine tagamine on toetusmeede, mis aitab vähendada mootorsõidukimaksu mõju kõige haavatavamale sihtrühmale.

Ühekordse toetuse eesmärk on kompenseerida mootorsõidukimaksust tulenevat mõju puudega inimestele perioodil, mil mootorsõidukimaksu seadus on jõustunud, kuid puudega inimeste sotsiaaltoetused ei ole veel tõusnud.

Sellele lisaks loobutakse eelnõu kohaselt puuetega inimeste sotsiaaltoetuse määrast (25,57 eurot), mis on siiani olnud aluseks puudega inimeste sotsiaaltoetuste suuruse kujunemisel. Muudatusega seoses ümardatakse ülespoole keskmise puudega laste, keskmise puudega tööealiste ja kõikide puudega vanaduspensioniealiste toetused.

Hetkel kehtiva süsteemi järgi on riigipoolse soodustusega võimalik saada abivahendeid ilma eelneva puude raskusastme või töövõime hindamiseta vaid vanaduspensioniealistel, lastel sõltub puude raskusastmest saadava soodustuse protsent (puudeta lastel 50%, puudega lastel 90%) ja tööealistel on vaid üksikud abivahendid, mida on võimalik saada ilma eelneva puude raskusastme või töövõime hindamiseta.