See ravim võib ülekaalust tingitud uneapnoe minevikku jätta

Olemasolev ravim on näidanud, et see võib märkimisväärselt parandada obstruktiivse uneapnoe (OSA) all kannatavate inimeste unekvaliteeti nii palju, et paljud uuringus osalejad suutsid oma CPAP-aparaatidest loobuda. See võib olla esimene ravim, mis ravib tõhusalt haigusseisundit, mis mõjutab hinnanguliselt 936 miljonit inimest kogu maailmas.