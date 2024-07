Näiteks Altimmune'i pemvidutiid ühendab GLP-1 glükagooniga, mis on veel üks hormooni võti meie veresuhkru taseme stabiilsena hoidmiseks. Sel nädalavahetusel esitatud II faasi uuringuandmetes leiti, et pemvidutiid aitas inimestel 48 nädala jooksul kaotada üle 15 protsendi oma algkaalust, mis on veidi ees semaglutiidi puhul täheldatud tempost (15 protsenti kaalulangus 68 nädala jooksul). Hiina teadlaste välja töötatud kahekordne GLP-1/GIP kandidaat, mida praegu nimetatakse HRS9531, põhjustas 24 nädala jooksul kuni 16-protsendilise kaalulanguse. Eli Lilly esitas ka uusi andmeid oma teise põlvkonna ravimi retatrutiidi kohta, mis ühendab GLP-1, GIP ja glükagooni, leides, et see parandas insuliini võimet kontrollida veresuhkrut II tüüpi diabeediga inimestel. Varasemates uuringutes leiti, et retatrutiid põhjustab kuni 24 protsenti kaalukaotust, mis on kõrgeim saavutus nende ravimite puhul.

Ei ole kindel, et need või teised väljatöötamisel olevad GLP-1 ravimid on kaalulanguse puhul tõeliselt paremad semaglutiidist ja tirtsepatiidist, kuid neil võib siiski olla muid eeliseid. Leiti, et pemvidutiid põhjustab vähem lahja kehamassi kadu, näiteks võib-olla glükagooni lisamise tõttu (treening tõstab loomulikult glükagooni taset, seega võib ravim jäljendada mõningaid treeningu positiivseid mõjusid). Mõned eksperdid on skeptilised, et lahja kehamassi vähenemine on nende ravimite puhul suur probleem. Siiski võib olla oluline seda vältida inimestel, kes on lihas- või luuhõrenemise suhtes haavatavamad, näiteks vanemad täiskasvanud.