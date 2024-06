Nende puuviljade söömine võib aidata osteoporoosi ära hoida

«See on esimene randomiseeritud kontrollitud uuring, kus vaadeldakse kolmemõõtmelisi luude tulemusi luu struktuuri, geomeetria ja hinnangulise tugevuse osas,» ütles Penn State'i tunnustatud kinesioloogia ja füsioloogia professor Mary Jane De Souza. «Meie uuringus nägime, et igapäevane ploomide tarbimine mõjutas luumurdude riskiga seotud tegureid.»

Kiirenenud luude hõrenemine võib põhjustada osteoporoosi, haigust, mille puhul luu tihedus muutub vähem ja luu struktuur muutub nõrgemaks. See toob kaasa tõsise luumurru riski. Haiguste tõrje ja ennetamise keskuste andmetel on haigusseisund enam kui 10 miljonil ameeriklasel ning see on naistel tavalisem kui meestel. Tavaliselt esineb see vanematel täiskasvanutel.