Kõige lihtsam viis, kuidas end suvel nahavähi eest kaitsta

«Päikese UV-kiired on tugevad ja ainult 15 minutit väljas viibimist on piisav, et tekitada kahjustusi ja potentsiaalselt nahavähki,» ütleb Jessica Dietert, kes on sertifitseeritud dermatoloog. Üks vanem 2010. aasta uuring näitas, et nahavähki esines meestel sagedamini vasakul küljel, sest just see pool on sõidu ajal päikese käes.