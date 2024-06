Vaimse tervise kohviku võrgustik laieneb Põlvasse

Juba 29. juunil toimub Põlva Keskraamatukogus esimest korda vaimse tervise kohvik, kus kell 11-15 ootab vabatahtlik inimesi, et kuulata nende enda ja lähedaste murede kohta. Lisaks on samal päeval kohvikud avatud Tallinnas, Tartus, Viljandis, Pärnus ja Kuressaares. Sel aastal on vaimse tervise kohvikutes üle Eesti peetud üle 118 vaimse tervise teemalise vestluse, mis näitab, et ollakse üha avatumad oma vaimse tervise murede jagamisel ja abi otsimisel.

«Meie selle aasta eesmärk on laieneda võrgustikuga vähemalt kolme uude linna ning Põlva oma inimesed on näidanud ise väga suurt initsiatiivi ning kenasti oma meeskonna ka kokku saanud,» ütles laienemise kohta Peaasi.ee vaimse tervise kohvikute võrgustiku vabatahtlike koordinaator Eva Koženevski. «Strateegiliselt on Põlva samuti väga hea koht, sest selles Eesti piirkonnas meil kohvikut varem veel ei olnudki».

Peaasi.ee on vaimse tervise kohvikute kontseptsiooni arendanud alates 2021. aastas ning 2023. aasta algusest alustati regulaarselt vaimse tervise kohvikutega iga kuu viimasel laupäeval. Eelmise aasta algusest on korraldatud üle 70 kohviku. Vaimse tervise kohvikus olevad vabatahtlikud on läbinud vaimse tervise esmaabi koolituse, kus nad omandasid toetava kuulamise ja vaimse tervise esmaabi pakkumise oskuseid. Vabatahtlikud istuvad eraldi märgistatud lauas valge T-särgiga, millel on kiri «Olen olemas». Juulis kohvikud puhkavad ning augustist ollakse jälle olemas iga kuu viimasel laupäeval vähemalt kuues eesti linnas.

Vaimse tervise kohvikute idee sündis Tartus ning Peaasi.ee arendab ja katsetab seda Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 raames.

Peaasi.ee tegeleb vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega ühiskonnas.