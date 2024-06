Arst: päikeseallergiat võib tekitada ka päikse ja peterselli koosmõju

Päikesepõletus on Tervisekassa andmetel nõudnud meditsiinilist tähelepanu keskmiselt ligi 200 patsiendil aastas. 58 protsenti päikesepõletuse patsientidest on naised ning see on kõige levinum 20-29-aastaste seas. Kõige sagedasemad tervishoiuteenused, mida päikesepõletuse puhul kasutatakse on pereõe või perearsti konsultatsioon ning ka EMO vastuvõtt. Dr Veerus soovitab päikesepõletuse korral ühenduda 1220 perearsti nõuandetelefoniga, sest reeglina leiab päikesepõletusele lahenduse koduste vahenditega.