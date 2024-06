Avastati, mis aitab maksa kahjustumist tagasi pöörata

Hiirte ja inimeste maksakoe uuringutes tuvastasid teadlased, kuidas vananemisprotsess paneb teatud maksarakud surema. Nad suutsid loomadel seda protsessi tagasi pöörata uurimisjärgus oleva ravimiga, vahendab Duke`i ülikool.

Avastus avaldati ajakirjas Nature Aging. See on paljutõotavaks tulevaseks võimaluseks miljonitele inimestele, kelle maks on kahjustatud kõrge kolesterooli, rasvumise, diabeedi või muude tegurite tõttu.

«Meie uuring näitab, et vananemine on vähemalt osaliselt pöörduv,» ütles uuringut juhtinud dr Anna Mae Diehl, Duke'i ülikooli meditsiinikooli professor. «Sa ei ole kunagi liiga vana, et paraneda.»

Diehl ja tema kolleegid uurisid, kuidas mittealkohoolne maksahaigus areneb raskeks seisundiks, mida nimetatakse tsirroosiks, mil armistumine võib viia organi tõsise funktsioonihäireni. Vananemine on võtmetegur tsirroosi tekkimisel neil, kellel on diagnoositud maksahaigus, tuntud ka kui metaboolse düsfunktsiooniga seotud steatootiline maksahaigus (MASLD). Hinnanguliselt võib see haigus tekkida elu jooksul kolmandikul inimestest.

Uurides hiirte maksa, tuvastasid teadlased vanade maksade erilise geneetilise signatuuri. Vanadel organitel oli noortega võrreldes palju geene, mis olid aktiveeritud põhjustama hepatotsüütide ehk maksa peamiste funktsionaalsete rakkude lagunemist.

«Me leidsime, et vananemine soodustab teatud tüüpi programmeeritud rakusurma hepatotsüütides, mida nimetatakse ferroptoosiks ja mis sõltub rauast,» ütles Diehl. «Metaboolsed stressorid süvendavad seda surmaprogrammi, suurendades maksakahjustusi.»