Tervisekassa hüvitab juulist 76 uut meditsiiniseadet

«Uute meditsiiniseadmete lisandumisega laieneb hüvitatavate seadmete valik insuliinipumpa kasutavatele diabeetikutele, larüngektomeeritud patsientidele ja urineerimisfunktsiooni häiretega patsientidele. Samuti parandatakse meditsiiniseadmete kättesaadavust neile, kes vajavad stoomitarvikuid, kompressioonitooteid, ortoose, tallatugesid või haavasidemeid,» rääkis Tervisekassa meditsiiniseadmete teenusejuht Kärt Veliste.

Uue meditsiiniseadme rühma lisandumisega paranevad ravivõimalused larüngektomeeritud patsientidel vokaalseks ja kopsude taastusraviks. Nimelt hakkab Tervisekassa rahastama kõritoru kõrieemalduse korral.

«Igal aastal teostatakse Eestis ligikaudu 20 täielikku kõrieemaldust, mille järgselt on inimese hingamis- ja kõnelemisfunktsioon pöördumatult muutunud. Operatsiooni käigus luuakse inimese kaelale hingamiseks püsitrahheostoom ning hääle tekitamiseks paigaldatakse hinge- ja söögitoru vahele hääleprotees. Senini on saanud taolise operatsiooni läbi teinud inimesed soetada endale soodustusega ainult kinnitusplaastreid ning kõnelemisfiltreid, mis on vajalikud hingamisteede kaitseks ja hääle tekitamiseks. Paraku ei pruugi kinnitusplaastrid anatoomiliste iseärasuste tõttu kõikidele patsientidele sobida, lisaks on nende kasutamine välistatud kiiritusravi vältel. Kõritorud on hea alternatiiv kinnitusplaastritele, võimaldades jätkata kõnelemisfiltri kasutamist ning aidates kaasa püsitrahheostoomi formeerumisel,» selgitas muudatuse olulisust Põhja-Eesti regionaalhaigla pea- ja kaelakirurgia keskuse arst dr Tiina Suvi.

Uue tootegrupina lisatakse hüvitavate seadmete alla ka kateetriadapterid, mis parandab urineerimisfunktsiooni häiretega ja püsikateetrit vajavate patsientide igapäevaeluga toimetulekut.

Eesti õdede liidu terviseõenduse seltsingu juhatuse liikme ja koduõe Riia Palmi sõnul annab kateetriadapter patsientidele suurema liikumisvabaduse. «Patsiendid, kes on aktiivsemad ehk kõnnivad ringi, liiguvad voodist ratastooli ja tagasi, saavad adapterit kasutades keerata adapteril kraani kinni ning eemaldada uriini kogumiskoti päevaseks ajaks. Tühjendades põit keeratakse kraani lahti. Samuti on adapter vajalik nendele kateetriga patsientidele, kes peavad mõõtma jääkuriini. Adapterit on lihtne käsitleda ning vahetamine on samuti käepärane,» kiitis koduõde seadet.

Tervisekassa laiendab ka skleraalsete läätsede kasutajate sihtgruppi kaugelearenenud silmahaiguste korral. «Läätsesid kasutatakse silma sarvkesta ektaasiate ja armide korral nägemisteravuse parandamiseks ning sarvkesta pinnadefektide raviks. Tegu on täiendava abivahendiga patsientidele, kellele alternatiivsed võimalused on ammendunud. Samuti on läätsede näol tegu mitteinvasiivse sekkumisega, mis aitab vältida sarvkesta siirdamist,» ütles Veliste.

Lisaks ajakohastatakse osade meditsiiniseadmete hindu ja Tervisekassa soodustuse arvutamise aluseks olevaid piirhindu ning arvatakse hinnakirjast välja meditsiiniseadmed, mille turustamine on tänaseks lõppenud, kuid nende asemel on patsientidele kättesaadavad alternatiivsed seadmed.

Meditsiiniseadmete loetelu muudatuste kogumõju on 143 300 eurot.

Täpse ülevaate hüvitatavatest seadmetest ja hüvitamise tingimustest leiab meditsiiniseadmete loetelust.