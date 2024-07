Saage tuttavaks: Stu – see robot aitab tüütust vaimsest seisundist (ATH) jagu saada

Paljude jaoks ei toimi nõuanded, nagu «pea päevikut» või «koosta nimekiri ja tee ära», mis viib häbitunde ja negatiivse enesetundeni, sest nad on jälle ebaõnnestunud oma «normaalsete» igapäevaste tegevuste haldamisel.

Seda silmas pidades töötasid Melbourne'i Monashi Ülikooli teadlased välja Stu, lauaarvuti AI-toega roboti, mis on mõeldud ATH-ga täiskasvanutele ja mida katsetatakse neil, kes seisavad silmitsi igapäevaste täidesaatva funktsiooni probleemidega.

Stu on Nexa Roboticsi, Monashi Fastrack programmi kaudu loodud uue idufirma lipulaev. Asutaja Zaid Ahmed tuli ideele pärast seda, kui nägi oma ATH-ga sõbra igapäevaseid raskusi.

«Aitasin tal täidesaatvat funktsiooni hallata, kuid ma ei saanud alati kohal olla,» ütles Ahmed. «Uurisime ja avastasime, et üheksa inimest kümnest leiab, et robotitest on ATH-ga toimetulemisel kasu.»

«Maailmas on üle 300 miljoni ATH-ga inimest, seega oleme tuvastanud tõepoolest ulatusliku probleemi ning leidnud sellele ka võimaliku lahenduse,» lisas ta.

Ahmed on teadlik, et AI kasutamine «elu administreerimise» abistamiseks ei ole uus; 2020. aastal tuvastati uuringus 109 ATH-ga seotud nutitelefoni rakendust, mis keskendusid kõigele alates hindamisest kuni sensoorse ja keskendumise abini. Siiski on vähe andmeid nende tõhususe kohta ja isegi kriitikat mõnede ülesannete haldamise ja korraldamise rakenduste suhtes, mis ei mõista ATH-ga kasutajate spetsiifilisi vajadusi.