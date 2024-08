KAS REIS JAAPANISSE TÜHISTADA? Tappev lihasööjabakter tegutseb Jaapanis – loe, mida selle kohta teadma peab

STSS-i põhjustab Streptococcus pyogenes bakter, tuntud ka kui Strep A. Need bakterid on üsna levinud, kuid teatud tüved võivad põhjustada tõsisemaid haigusi, mida nimetatakse invasiivseteks A-grupi streptokokk haigusteks.

Kes saavad STSS-i?

Igal ajahetkel on paljudel inimestel loomupäraselt juuba organismis Strep A-d , mis tähendab, et bakter elab kahjutult nende kurgus või nahal.

STSS on kõige raskem Strep A haigus, kuid õnneks on see väga haruldane. See mõjutab peamiselt väikelapsi ja eakaid, kuid juhtumeid esineb igas vanuses. Rasedad võivad olla ka suuremas ohus, sealhulgas vahetult pärast sünnitust.