USKUMATU LUGU Mees aevastas enda sooled kõhust välja

Aevastamise tagajärjel on üsna tavaline seljavalu, kuid see pole ainus võimalik sedalaadi vigastus. On juhtumeid, kus aevastamine on põhjustanud silmaümbruse luude murdumist.

Seda tüüpi murd, mida nimetatakse löökmurruks, on tavaliselt põhjustatud löögist tömbi esemega, näiteks golfi-, tennise- või pesapalli löögist silma pihta.

Võib tunduda ahvatlev aevastamist peatada, kuid see võib olla sama ohtlik kui aevastamine ise. 2023. aastal rebestas Šotimaal mees oma hingetoru, hoides oma suu ja nina sulgemisega aevastust tagasi. Selline tegevus lubab aevastuse ajal tekkival rõhul, mis võib olla kuni 20 korda kõrgem kui tavaliselt, koguneda hingamissüsteemi. See energia peab kuhugi minema ja imendub sageli kudedesse, põhjustades tõsiseid vigastusi.

Õnneks on üks vigastus, mida aevastamine kindlasti ei põhjusta – silmade välja köhimine. See on lihtsalt linnalegend, sest meie silmad on kinnitatud lihaste ja närvidega ning hingamisteede ja silmakoobaste vahel puudub ühendus.

Kuigi meie keha on hästi kohandatud aevastamiseks ja enamasti pole vaja muretseda vigastuste pärast, võivad haruldased juhud siiski esineda. Nii et järgmine kord, kui aevastate, pidage meeles, et kuigi riskid on väikesed, on need olemas – eriti kui teil on kroonilised haigused või hiljutine operatsioon.