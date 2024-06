Ekspert selgitab: mis eristab päikesepõletust päikeseallergiast?

Mis on päikesepõletus?

Kuidas päikesepõletust leevendada?

Kui nahk punetab või on valulik, soovitas proviisor päikese käest koheselt ära tulla, rohkelt vett juua ja nahka jahutava geeliga määrida. «Apteegis on saadaval teepuuõli sisaldavad geelid, mis jahutavad, leevendavad valu, vähendavad põletusnähte ja rahustavad nahka,» lausus Nelis. Tõhus looduslik vahend on ka näiteks aaloed sisaldav geel. «Geeli puudumisel saab tulitavat nahka jahutada ka jaheda kompressiga, milleks sobib veest niiske rätik või muu riideese. Kindlasti ei tohiks kasutada viinakompressi ning tasuks vältida ka lõhnaainetega tooteid, sest need võivad ärritust põhjustada,» toonitas Südameapteegi proviisor.