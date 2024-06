Pilguheit apteekri suveapteeki: milliseid tervisetooteid ekspert ise kasutab?

Südame tervise eest hoolitsemiseks võtab Reine oomega-3 kalaõli kapsleid igapäevaselt.

Oomega-3 rasvhapped on olulised südame-veresoonkonna tervise jaoks. Need rasvhapped aitavad vähendada põletikku, toetavad aju tervist ja kognitiivset funktsiooni ning võivad vähendada südamehaiguste riski. Oomega-3 rasvhapped on samuti kasulikud liigeste tervisele ja naha niiskustaseme säilitamiseks.

Magneesium

Reine võtab magneesiumi igapäevaselt, kuna teda kimbutavad tihti peavalud. Magneesium on elutähtis mineraal, mis toetab lihaste ja närvisüsteemi normaalset talitlust. See aitab kaasa energia tootmisele, valkude sünteesile ja DNA loomisele. Magneesium võib aidata leevendada peavalusid ja lihaspingeid ning on oluline südame tervise ja vererõhu reguleerimise jaoks.

Alfa-Cortex

Töistematel perioodidel võtab Reine paarikuise kuurina Alfa-Cortex toidulisandit, mis on mõeldud aju funktsioonide turgutamiseks. Reine tõi välja, et Alfa-Cortex sisaldab lakkvaabiku seene ekstrakti ehk Lingzhi seent, mida kutsutakse hiinas «surematuse seeneks» ja «elu eluksiiri seeneks». Seent on kasutatud traditsioonilises hiinameditsiinis ravimtaimena üle 2000 aasta. See on eriti kasulik vaimse väsimuse korral ja võib aidata parandada aju üldist tervist.

Kollageeni ja hüaluroonhappe shotid