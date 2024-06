Kuuma ilmaga pakuvad leevendust Tallinna avalikud joogiveekraanid

Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas rõhutab, et kuumaga tuleks käituda lähtuvalt oma tervisest. «Ainuüksi kuumus tekitab inimeses stressi, mistõttu võivad kroonilised haigused ägeneda. Seepärast peaks kuumade ilmade korral selliseid haigusi põdevad inimesed oma käigud turul või mujal õues tegema hommikul enne kella 10, kui kuumus ei ole veel maksimumi saavutanud,» rääkis Adlas. «Nii tasub mõelda, kuidas saaks oma keha jahutada. Siseruumides tuleks võimalusel panna õhk ventilaatoriga või konditsioneeriga liikuma, et parandada higi aurustumist naha pinnalt. Õues töötades või sportides peab endale sagedamini puhkust andma, soovitavalt kunstkliimaga ruumis või sisselülitatud kliimaseadmega autos. Kindlasti tuleb juua palava ilmaga rohkem vett.»

Puhast joogivett on linlastel võimalik saada Tallinna Vee avalikest veevõtupunktidest, mis on kõigile tasuta ja hõlpsasti leitavad veebikaardilt. Ühtlasi on kõik joogipunktid märgistatud QR-koodiga, mida skaneerides näeb ka teisi kaardil asuvaid veevõtupunkte. Avalikud veevõtupunktid on avatud hooajaliselt – maist kuni septembri lõpuni.